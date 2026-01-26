Москвичей призвали отказаться от поездок на личных авто из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Автомобилистов в Москве призвали отказаться от поездок на личных машинах и воспользоваться общественным транспортом в период с 27 по 28 января из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса.

"Время в пути может быть увеличено. Планируйте маршруты на городском транспорте: метро, МЦК, МЦД", – говорится в сообщении.

Водителям грузовых автомобилей напомнили о мерах предосторожности. В частности, о том, что важно запланировать маршрут с учетом погодных условий, не перегружать автомобиль и заранее ознакомиться с участками на дорогах, где возможны сложности подъема из-за уклона.

В свою очередь, ГУ МЧС России по столице тоже дало ряд рекомендаций в связи с прогнозируемой непогодой. Ведомство посоветовало водителям парковаться в безопасных местах и быть внимательными на дорогах, прохожим – избегать нахождения рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями, а также не оставлять детей без присмотра.

При необходимости москвичей призвали обращаться по телефонам 101 или 112, а также по единому телефону доверия управления 8 (495) 637-31-01.

На фоне непогоды в Москве был объявлен оранжевый уровень опасности. Предупреждение актуально с полуночи 27 января до полудня 29-го числа. В Подмосковье на этот же период введено предупреждение желтого уровня.

Прогнозируются гололедица, снежные заносы на дорогах, а также метель. Согласно прогнозам, прирост снега в эти даты в столице может превысить половину месячной нормы.

