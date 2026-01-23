Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Останкинская телебашня в Москве покрылась льдом и снегом. Это не оказывает влияния на ее работу, заявили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Как уточнил собеседник агентства, верхняя часть башни покрылась инеем из-за сильного мороза и снегопадов, которые обрушились на столицу в январе. По его словам, медиафасады сооружения и все телекоммуникационное оборудование продолжают работать. Теле- и радиоканалы транслируются в привычном режиме.

Морозы до минус 20 градусов накрыли Московский регион после небольшого потепления. Пик придется на воскресенье, 25 января, когда температура может упасть до минус 28 градусов. В дальнейшем температура будет расти и во вторник, 27 января, превысив климатическую норму.

В связи с этим городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Специалисты принимают все меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения города.