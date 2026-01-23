Форма поиска по сайту

23 января, 16:17

Наука

Световые столбы могут появиться над Московским регионом в выходные

Фото: Агентство "Москва"

Световые столбы могут образоваться в столичном регионе в выходные дни, 24 и 25 января, из-за метеорологических условий. Об этом Агентству "Москва" рассказал кандидат технических наук, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле Московского физико-технического института Михаил Криницкий.

"Сочетание сильных морозов (от минус 15 градусов), низкого ветра и высокой влажности способствует их появлению. Оптическое явление возникает, когда капельки воды кристаллизуются из-за низкой температуры и в воздухе образуется взвесь большого количества пластинчатых и столбовидных кристалликов льда", – отметил ученый.

Эксперт пояснил, что при падении вниз плоские кристаллы ориентируются в небе горизонтально, а столбовидные – вертикально, рассеивая и преломляя свет от ярких источников.

Если кристаллы льда отражают свет от Солнца, то такие столбы можно заметить на предрассветном небе или после заката, добавил Криницкий.

Морозы до минус 20 градусов накрыли Московский регион после небольшого потепления. Пик придется на воскресенье, 25 января, когда температура может упасть до минус 28 градусов. В дальнейшем температура будет расти и во вторник, 27 января, превысив климатическую норму.

Ночная температура воздуха может опуститься до минус 28 градусов в Москве

