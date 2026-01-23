Снегопады ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Снегопады ожидаются в Москве в начале следующей недели. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, сугробы увеличатся на 10 сантиметров. При этом сейчас их высота на ВДНХ составляет 32 сантиметра.

"В ночь на субботу (24 января. – Прим. ред.) в Москве похолодает до минус 16 – минус 19, в Подмосковье минус 20 – минус 25, днем в столице не выше минус 10 – минус 13, по области минус 10 – минус 15", – сказал Тишковец.

Согласно прогнозам, под утро в воскресенье, 25 января, впервые за зиму столбик термометра опустится до минус 20 градусов, а в Подмосковье до минус 20–25, местами до минус 28 градусов. Днем в столице ожидается минус 12–15, по региону – минус 12–17, что на 9–10 градусов ниже климатической нормы.

Синоптик также отметил, что в ночь на понедельник, 26 января, в Москве сохранится 20-градусный мороз. К вечеру ожидаются снегопады и стартует потепление.

Ранее сообщалось, что температуру в батареях столичных квартир повысят из-за похолодания. Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что задания на корректировку выдаются заблаговременно.

Морозы могут вернуться в столицу 2 февраля сразу после потепления. Ожидается, что ночные температуры будут достигать минус 13 – минус 18 градусов, что ниже климатической нормы.