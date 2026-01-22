Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 16:34

Город

Температуру в батареях столичных квартир повысят из-за похолодания

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Температуру в батареях столичных квартир повысят из-за похолодания. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, в связи с этим заранее приступили к изменению параметров работы системы теплоснабжения", – подчеркнул вице-мэр.

Технологические режимы системы отопления выбирают, основываясь на температуре наружного воздуха. При этом задания на корректировку выдаются заблаговременно.

По словам Бирюкова, специалисты не могут быстро повысить или понизить значения теплоносителя из-за естественной инерционности системы отопления. Регулирование происходит за счет понижения или повышения температуры и увеличения или сокращения объема теплоносителя.

Корректировку контролируют диспетчерские службы ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, основываясь на данных погодных датчиков и систем диспетчеризации.

Ночные морозы до минус 30 градусов придут в столичный регион 25 января. Дневная температура останется в пределах минус 13–17 градусов. Такая погода продержится в Москве до середины следующей недели. По предварительным прогнозам, в среду, 28 января, значения начнут повышаться из-за понижения атмосферного давления.

Почти аномальные морозы ожидаются в ближайшие дни в столице

Читайте также


городпогодаЖКХ

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика