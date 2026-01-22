Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Температуру в батареях столичных квартир повысят из-за похолодания. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, в связи с этим заранее приступили к изменению параметров работы системы теплоснабжения", – подчеркнул вице-мэр.

Технологические режимы системы отопления выбирают, основываясь на температуре наружного воздуха. При этом задания на корректировку выдаются заблаговременно.

По словам Бирюкова, специалисты не могут быстро повысить или понизить значения теплоносителя из-за естественной инерционности системы отопления. Регулирование происходит за счет понижения или повышения температуры и увеличения или сокращения объема теплоносителя.

Корректировку контролируют диспетчерские службы ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, основываясь на данных погодных датчиков и систем диспетчеризации.

Ночные морозы до минус 30 градусов придут в столичный регион 25 января. Дневная температура останется в пределах минус 13–17 градусов. Такая погода продержится в Москве до середины следующей недели. По предварительным прогнозам, в среду, 28 января, значения начнут повышаться из-за понижения атмосферного давления.

