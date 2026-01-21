Форма поиска по сайту

21 января, 11:37

Общество

Морозы до минус 30 градусов придут в столичный регион 25 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В воскресенье, 25 января, температура воздуха в столичном регионе местами будет опускаться до минус 30 градусов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ведущего специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

"Ночью температура будет понижаться до минус 23–28 градусов. Не исключено, что по области местами будет и около минус 30. Дневная температура останется практически в том же режиме: в пределах минус 13–17 градусов", – рассказала синоптик.

В то же время высота сугробов в столице уменьшается, добавил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, за последние сутки высота снежного покрова в городе, по данным базовой метеостанции на ВДНХ, стала меньше на 2 сантиметра и к утру среды, 21 января, составила 32 сантиметра – на 3 сантиметра (10%) выше климатической нормы для этого дня.

Высота сугробов в ТиНАО достигла 43 сантиметров. В подмосковном Ново-Иерусалиме – 30 сантиметров, в Дмитрове – 31, в Серпухове – 46, а в Черустях – 47.

"В предстоящие сутки заметных изменений высоты снежного покрова в регионе не ожидается", – добавил специалист.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд заявил, что морозы до минус 20 градусов продержатся в столице до середины следующей недели. По предварительным прогнозам, в среду, 28 января, температура начнет повышаться из-за понижения атмосферного давления.

Сильные морозы обрушатся на Москву в ближайшие выходные

