Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы Москвы в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопада, который наблюдался в городе в период с 26 по 29 января. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В комплексе городского хозяйства уточнили, что работы не останавливаются даже во время морозов. На данный момент столбик термометра опустился до минус 19 градусов. При этом ночью 1 февраля температура составила минус 24 градуса.

В настоящее время специалисты проводят погрузку и вывоз снежных валов, которые были сформированы во время снегопада. Продолжает работать и тяжелая погрузочная техника, в том числе на дорогах. В связи с этим водителей попросили быть внимательнее на проезжей части, а также соблюдать правила дорожного движения.

Кроме того, на протяжении всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.

"Просим горожан быть внимательными, автомобилистов – не парковать автомобили в зоне производства работ", – отметили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, предстоящей ночью в Москве ожидается до минус 23 градусов, а в Подмосковье – до минус 26 градусов. Также в столице возможен небольшой снег, а в Подмосковье – умеренный.

В понедельник, 2 февраля, тоже возможен небольшой снег при облачной погоде. Столбик термометра опустится в этот день до 14–16 градусов в Москве и до минус 19 градусов – в Подмосковье. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, на дорогах не исключена гололедица.

Аномальные холода наступили в Москве в пятницу, 30 января. Морозы продлятся до вторника, 3 февраля. Синоптики прогнозируют понижение среднесуточной температуры на 7–12 градусов днем, а ночью до 25 градусов ниже 0. В связи с этим действует оранжевый уровень погодных условий.

