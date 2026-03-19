Deadline: Sony и Pop Mart объявили о разработке фильма о Labubu

Китайская компания по производству игрушек Pop Mart и студия Sony Pictures планируют снять фильм об игрушечном монстре Labubu. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Deadline.

Кинокартину намерен снять британский режиссер Пол Кинг, автором сценария будет Стивен Левинсон. Ожидается, что фильм соединит в себе живую съемку и анимационные вставки.

В фильмографии Кинга уже есть комедийный сериал "Майти Буш", анимационные фильмы о "Приключениях Паддингтона" и мюзикл "Вонка" с Тимоти Шаламе.

В августе 2025 года 38-летний создатель Labubu Ван Нин попал в рейтинг 100 богатейших людей мира. Его активы на тот момент оценивались в 26,5 миллиарда долларов. В результате создатель Labubu обогнал в рейтинге президента нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова и основателя PayPal Питера Тиля.

Кроме того, компания Pop Mart подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Labubu. Игрушка стала флагманом Pop Mart с 2019 года. Выручка компании в 2024 году составила 1,8 миллиарда долларов, а акции выросли на 400%.