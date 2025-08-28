Создатель Labubu Ван Нин вошел в список 100 богатейших людей мира

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

38-летний создатель Labubu Ван Нин попал в рейтинг 100 богатейших людей мира. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Активы бизнесмена оцениваются в 26,5 миллиарда долларов. В результате создатель Labubu обогнал в рейтинге президента нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова и основателя PayPal Питера Тиля.

Уточняется, что за последний год состояние создателя Labubu увеличилось на 20 миллиардов долларов.

Ранее компания Pop Mart, которая выпускает данные игрушки, подала заявку на регистрацию товарного знака Labubu в Роспатент. Если ее одобрят, компания сможет создавать и продавать тематические игрушки, косметику, бытовую химию, одежду, ювелирные украшения и другие товары на территории РФ.

