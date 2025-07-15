Sixth Tone: компания Pop Mart подала заявку на регистрацию товарного знака Lafufu

Фото: lafufu.art

Компания Pop Mart, праводержатель и производитель игрушек Labubu, подала заявку на регистрацию нового товарного знака – Lafufu. Об этом сообщает Sixth Point.

Любители игрушек называли Lafufu поддельные копии оригинальных фигурок. Но "уродливый" дизайн со светящейся мордой и перекошенными чертами лица понравился аудитории. Популярность подделки привлекла внимание китайской компании к ней.

Своей заявкой Pop Mart решила защитить бренд от использования другими лицами. Регистрация знака поможет установить законные правила создания и распространения игрушек, отметил адвокат Ху Цзямин.

Компания выразила интерес и к российскому рынку. Pop Mart подала заявку на регистрацию товарного знака Labubu в Роспатент. Если ее одобрят, компания сможет создавать и продавать тематические игрушки, косметику, бытовую химию, одежду, ювелирные украшения и другие товары на территории страны.