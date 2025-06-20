Производитель Labubu потерял почти 4 миллиарда долларов после критики в СМИ

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Акции китайской компании Pop Mart, которая производит игрушки Labubu, подешевели на 4 миллиарда долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на торги Гонконгской биржи.

Это произошло после критики со стороны издания ЦК Компартии КНР "Жэньминь жибао". В статье не называли компанию напрямую, однако раскритиковали бизнес-модель Pop Mart.

В публикации указали, что покупатель заранее не знает, какую именно фигурку получит, поскольку компания упаковывает кукол в "слепые коробки". В итоге это побуждает коллекционеров к частым повторным покупкам, чтобы найти самые редкие игрушки, хотя шанс найти редкий и ценный экземпляр составляет менее 2%. Производителя также обвинили в "безудержном потребительском подходе".

За два дня котировки снились на 8,8%. Это привело к потере рыночной стоимости на 30,89 миллиарда гонконгских долларов (3,93 миллиарда доллара).

Ранее фигурки Labubu с лицами российских политиков показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков фигурку со своим лицом оценил и сказал, что взял бы минимум две штуки для своих дочерей. Депутат Госдумы Виталий Милонов, чьего лица нет на фигурках Labubu, назвал игрушки атрибутом безмозглых эскортниц.