Таможенники нашли кактусы в игрушке Labubu из Таиланда

Видео: ФТС России

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили внутри игрушки Labubu 8 черенков суккулентов, рассказали в пресс-службе ФТС России.

Посылка из Таиланда предназначалась жителю Перми, при этом в декларации отправитель указал, что пересылает куклу Барби стоимостью около 5 тысяч рублей. Клубни и ростки кактусов были завернуты в бумагу и зашиты внутрь игрушки. Разрешительные документы на посадочный материал отсутствовали.

Растения по решению Россельхознадзора запретили к ввозу и вернули отправителю. На получателя составили административный протокол по статье "Несоблюдение запретов и ограничений", поскольку при ввозе подкарантийной продукции необходимо наличие фитосанитарного сертификата.

Ранее таможенники в Иркутске задержали россиянина, который пытался провести из Пекина 282 упаковки с игрушками Labubu. Мужчина признался, что собирался их перепродать. В результате вся партия была изъята и направлена на экспертизу для определения стоимости.