Россиянин с 282 упаковками Labubu задержан в аэропорту Иркутска

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

В аэропорту Иркутска таможенники задержали россиянина с 282 упаковками с игрушками Labubu. Мужчина вез груз из Пекина, сообщает телеграм-канал Федеральной таможенной службы.

Как уточнили в ведомстве, пассажира с коробками весом 46 килограммов остановили на "зеленом" коридоре. Сам мужчина пояснил, что приобрел товар с целью перепродажи в России.

Партия игрушек была признана коммерческой, в результате чего Labubu изъяты и направлены на экспертизу для определения их стоимости. Возбуждено дело по статье о недекларировании товаров, что предусматривает штраф до двукратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией.

Дизайнерские игрушки в виде плюшевых монстров получили известность не только в России, но и во всем мире. По данным СМИ, спрос на Labubu в последнее время вырос в 5 раз.

В Азии фигурки стоят около 13–16 долларов, но на международных рынках цена увеличивается из-за таможенных пошлин. Стоимость оригинальных боксов достигает 50 тысяч рублей, тогда как цена копий, как правило, не превышает 1 тысячи рублей.

В Госдуме указывали, что эти игрушки продаются в РФ с нарушениями. Выяснилось, что у изделий отсутствует нужная маркировка, а также неизвестно, как Labubu вообще попадают в страну. Депутаты добавили, что все детские товары должны продаваться с сертификатом качества.