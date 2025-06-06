Глава Росмолодежи Гуров: запрещать игрушки Labubu – не наш путь

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Популярную игрушку Labubu не надо запрещать, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров, назвав такое решение "не нашим путем".

"Игрушка, которая захватила мир <...> Почему такой ажиотаж? Думаю, сработал агрессивный маркетинг и искусственный дефицит", – написал он в своем телеграм-канале.

Вместо возможного запрета Labubu стоит показывать традиционные образы и правильно их "упаковывать", подчеркнул Гуров. Для этого Росмолодежь вместе с обществом "Знание" и "Движением Первых" запустили конкурс "Родная игрушка". При этом специалисты уже подвели промежуточные итоги.

"Пока предлагаю всем модницам снять Labubu с сумок и вернуть туда нашего Чебурашку – и пусть добро всегда будет в тренде", – резюмировал Гуров.

Дизайнерские игрушки в виде плюшевых монстров получили известность не только в России, но и во всем мире. По данным СМИ, спрос на Labubu вырос в 5 раз. Стоимость оригинальных боксов достигает 50 тысяч рублей, тогда как цена копий, как правило, не превышает 1 тысячи рублей.

В ГД указывали, что эти игрушки продаются в РФ с нарушениями. Выяснилось, что у изделий отсутствует нужная маркировка, а также неизвестно, как Labubu вообще попадают в страну. Депутаты добавили, что все детские товары в РФ должны продаваться с сертификатом качества. При этом парламентарии уже готовят законопроект о "правильных" игрушках.

