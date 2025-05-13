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13 мая, 17:23

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Эксперт Яушева: очеловечивание зумерами игрушек Labubu связано с дефицитом заботы

Психолог рассказала, опасно ли увлечение зумеров игрушками Labubu

Фото: legion-media.com/Alessandro Bremec/ipa-agency.net/IPA/Sipa USA

Огромный успех и массовая истерия у молодежи вокруг игрушек Labubu неопасна, но может быть сигналом определенных психологических проблем. Таким мнением с Москвой 24 поделилась психолог Дарья Яушева.

Ранее зумеры (поколение, родившееся с 1997 по 2012 год. – Прим. ред.) начали массово скупать по всему миру игрушки в виде плюшевых монстров. Молодые люди всячески их очеловечивают: гуляют с ними, наряжают, делают им пирсинг и даже устанавливают брекеты.

С психологической точки зрения в таком увлечении нет ничего патологического, считает Яушева. Особенно если говорить о зумерах, выросших в период, когда границы между детским и взрослым стираются.

"Сегодня 20-летние могут решать серьезные задачи на работе, но при этом коллекционировать игрушки или носить рюкзак с зайцем. И это не инфантилизм, а способ выразить индивидуальность и справиться с тревогой", – пояснила эксперт.

В психологической теории есть такое понятие, как "переходный объект": тот, который помогает справляться с тревогой, одиночеством и эмоциональной нестабильностью. Классический пример – плюшевый мишка, которого дают ребенку, с ним легче засыпать или быть одному.
Дарья Яушева
психолог

Взрослые тоже могут использовать предметы с такой функцией, особенно в периоды стресса, неопределенности или эмоционального дефицита. Игрушка становится для них своеобразным якорем, который создает ощущение устойчивости и контроля.

"Так что очеловечивание, желание заботиться об этом монстрике, гулять с ним скорее вызвано дефицитом тактильного контакта, заботы и ощущения безопасности", – подчеркнула Яушева.

Она также добавила, что в эпоху высокой тревожности, неопределенности и социальной изоляции у таких ритуалов, как "дать игрушке имя" или "взять с собой в кафе", может быть очень важная психоэмоциональная функция.

Проблемой такое увлечение становится, только когда человек полностью уходит в мир фантазий и утрачивает связь с реальностью, теряет критичность и изолируется от других людей. Но такие случаи – редкость. В целом же это безопасная и порой даже полезная практика саморегуляции и самовыражения.
Дарья Яушева
психолог

Ранее медицинский психолог Александра Ищук перечислила причины повышенной тревожности у зумеров. По ее мнению, на сознание тех, кто родился в период с 1997 по 2012 год, значительно повлияли технологии. Частое использование гаджетов сформировало клиповое мышление, которое ускоряет поиск ответов на вопросы, но негативно влияет на способность абстрагироваться.

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Трошина Любовь

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