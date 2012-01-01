Депутат Останина: российские власти разработают психологическую экспертизу для игрушек

В России призвали провести проверку игрушек в стиле аниме или манга. Особое беспокойство вызвали экземпляры, изображающие детей и подростков в непристойных позах и неподобающей одежде. Могут ли такие игрушки навредить несформировавшейся психике и как с ними предлагают бороться, разбиралась Москва 24.

Непристойные игры

Проверку игрушек в стиле аниме или манга предложил провести депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник – соответствующее обращение он направил главе Минпромторга Антону Алиханову.

Беспокойство у депутата вызвали товары, изображающие детей и подростков в непристойных позах и "символическом" нижнем белье, которые, по словам Крупника, легко можно найти в розничной продаже и на маркетплейсах. Депутат подчеркнул, что указанные изделия можно отнести к категории "порнография".



Павел Крупник депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Защита детства и защита половой неприкосновенности детей – важнейшая задача, стоящая перед нашим обществом и государством. Категорически нельзя допускать проникновения в детскую сферу сексуализации и элементов нездоровых отношений, вредящих гармоничному развитию личности маленького человека.

Встревоженность Крупника разделил и зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с изданием News.ru он также подчеркнул, что особого внимания в этом контексте требуют маркетплейсы, полные, по его словам, "непристойностей", за которые "не несут ответственности".

В свою очередь, глава комитета Нина Останина в беседе с Москвой 24 заявила о необходимости дополнительной разносторонней проверки для всех производящихся и продающихся на территории России игрушек.

"Во-первых, нужно понять, соответствуют ли они указу № 809 президента РФ (о политике по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. – Прим. ред.). Во-вторых, для игрушек нужно ввести обязательную психологическую экспертизу", – заявила депутат.



Нина Останина депутат Госдумы В ее рамках эксперты будут выяснять особенности восприятия детской психикой продукции, которая им адресована: будет ли она вызывать агрессию, желание сменить пол и так далее. Такая процедура будет либо давать зеленый свет, либо блокировать появление на рынке неуместных товаров.

По словам Останиной, в подобной процедуре заинтересовано и Минпросвещения РФ. Ведомство уже ведет совместную работу с комитетом ГД в направлении создания психологической экспертизы для детских игрушек, заявила депутат.

Контроль, но не тотальный

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Москвой 24 заявила, что в некоторых случаях неуместные игрушки действительно могут нанести вред детской психике.

"Все зависит от возраста ребенка, частоты контакта и контекста. Малыши до семи лет еще воспринимают мир буквально, и пугающие, сексуализированные или агрессивные игрушки могут нарушать чувство безопасности, вызывать тревожность или формировать искаженные образы", – рассказала специалист.

При этом в случае более старших детей психолог рекомендовала не исключать из обзора неуместные или неудобные экземпляры, а обсуждать их с ребенком с точки зрения "что хорошо, а что плохо".





Дарья Дугенцова детский психолог Инициатива контролировать игрушки и делать экспертизу действительно хорошая, однако защитить детей от всего мы все равно не сможем. Важно обсуждать с ребенком, что он видит, быть рядом, фильтровать среду.

В случае попадания подобной игрушки в поле зрения младших школьников Дугенцова рекомендовала аргументированно рассказывать, что с ней не так. Детей же подросткового возраста она предложила выводить на поучительный диалог.

"Например, видит он эту куклу в трусах. Родитель спрашивает: нормально ли это, когда другим людям видно твое белье. Далее слушает ответы и направляет на верный путь. Таким образом, взрослые будут являться фильтром для своих детей", – объяснила Дугенцова.

Она отметила, что с этой точки зрения наличие подобных игрушек на рынке можно даже обернуть на пользу, ведь с помощью конкретных примеров проще объяснять детям нормы морали.