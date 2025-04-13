"Известия": маркировку детских игрушек по новому стандарту могут ввести в РФ

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Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который будет поддерживать производителей игрушек, делающих ставку на традиционные ценности и здоровое развитие детей. Для этого предлагается начать маркировать игрушки, сообщает газета "Известия" со ссылкой на вице-спикера ГД Анну Кузнецову.

Маркировать предлагается игрушки, которые не выдержали социально-психологической экспертизы в соответствии с новым национальным стандартом. Этот стандарт предусматривает особые критерии, которым должны будут соответствовать игрушки.

Всего в нем 10 требований: игрушки не должны изображать сцены жестокости и насилия, вызывать у детей страх или панику, побуждать к совершению антиобщественных действий и прочее. Кроме того, ГОСТ будет классифицировать товары по возрасту ребенка.

Эксперты и представители индустрии раскритиковали данное предложение, отметив, что аналогичные критерии уже действуют по закону о защите детей от деструктивной информации. Специалисты также указывают, что указанные нарушения в принципе не должны быть в детских игрушках.

По мнению экспертов, маркировка не влияет на безопасность продукции, а если ее будет несколько видов, то она скорее запутает покупателя. Они также добавили, что простое оганичение определенных видов игрушен без создания полноценной альтернативы не даст желаемого результата.

Ранее депутаты предложили разработать единые правила маркировки контента, созданного с помощью нейросетей и размещенного в открытом доступе.

Кроме того, в России могут ввести обязательную маркировку отдельных видов сладостей и кондитерских изделий в потребительской упаковке. Согласно инициативе Минпромторга, участников оборота в информационной системе маркировки планируется начать регистрировать с 1 сентября.