Подмосковные врачи вытащили из кишечника ребенка ключ от заводной игрушки

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Врачи детского клинического центра имени Рошаля извлекли из кишечника двухлетнего мальчика ключ от заводной игрушки. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

В центр обратилась мать ребенка, заподозрившая, что сын проглотил ключ от заводной игрушки. Во время диагностики предмет был выявлен в кишечнике. Как рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев, ключ не мог самостоятельно выйти из организма мальчика.

В связи с этим ребенку провели колоноскопию и обнаружили деталь в месте перехода из тонкого кишечника в толстую кишку. С помощью эндоскопической петли металлический ключ был захвачен и извлечен. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Ранее специалисты Детской республиканской клинической больницы в Дагестане извлекли из годовалого ребенка более 390 магнитных деталей неокуба. Дежурная бригада хирургов экстренно прооперировали малыша, после чего ребенка поместили в отделение реанимации и общей терапии.

Тем временем врачи в Московской области спасли мальчика, отравившегося снегом с химическими реагентами. После прогулки в детском саду ребенок съел снег, лежавший рядом с дорогой. Через час он пожаловался на боли в животе, а затем потерял сознание.