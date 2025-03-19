Чукотские врачи спасли ребенка, проглотившего девять магнитов

Фото: 123RF/somchai20162516

Врачи Чукотской окружной больницы в Анадыре спасли четырехлетнего мальчика, который проглотил девять магнитов. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

"С жалобами на боли в животе в больницу поступил мальчик 4 лет. Обследование показало наличие инородных объектов в кишечнике. Оперативно было принято решение провести хирургическое вмешательство", – говорится в сообщении.

В ходе операции врачи Виктор Гнипекин и Игорь Иванов удалили объекты из кишечника ребенка. В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо, его выписали.

Ранее врачи московской городской клинической больницы № 29 имени Николая Баумана спасли 90-летнюю пациентку от ампутации ноги. Кровоток в нижней конечности был нарушен в связи с атеросклеротическими бляшками. Пенсионерке провели высокотехнологическую операцию по протезированию пораженного участка бедренной артерии.

Кроме того, врачи флагманского центра НИИ имени Склифосовского спасли 44-летней москвичке руку после сложного перелома предплечья. Травматологи провели женщине операцию, во время которой им удалось собрать осколки и восстановить целостность костей при помощи пластин и винтов.

