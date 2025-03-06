Врачи в Дагестане извлекли из годовалого ребенка около 400 магнитных шариков

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Специалисты Детской республиканской клинической больницы в Дагестане извлекли из годовалого ребенка около 400 магнитных шариков. Информация об этом появилась в телеграм-канале медучреждения.

"В нашу клинику поступил ребенок проглотивший более 390 магнитных деталей неокуба. Дежурная бригада хирургов экстренно прооперировали малыша. На данный момент ребенок находится в отделении реанимации и общей терапии", – уточняется в публикации.

Больше всего инородных тел врачи обнаружили в желудке, остальные – в кишечнике.

Ранее специалисты Бухарского филиала республиканского медцентра хирургии в Узбекистане достали из желудка 19-летнего пациента 11 гвоздей и булавок. Инородные предметы благополучно достали путем малоинвазивного эндоскопического вмешательства. Выяснилось, что парень стоит на учете в психиатрическом диспансере.