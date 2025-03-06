Врачи в Узбекистане достали из желудка пациента 11 гвоздей и булавок

Фото: телеграм-канал "РШТЁИМ Бухоро филиали"

Специалисты Бухарского филиала республиканского медцентра хирургии в Узбекистане достали из желудка 19-летнего пациента 11 гвоздей и булавок. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Молодой человек рассказал врачам, что он страдал от тошноты, болей в животе, а также у него возникали трудности с глотанием.

"После обследования врачи обнаружили множественные металлические предметы в желудке и двенадцатиперстной кишке пациента. <...> В итоге врачи извлекли пять булавок и шесть гвоздей", – отмечается в публикации.

Инородные предметы благополучно достали путем малоинвазивного эндоскопического вмешательства. Выяснилось, что парень стоит на учете в психиатрическом диспансере.

Ранее московские врачи извлекли из желудка 11-месячного ребенка ключ-скрепку от сим-карты. Младенцу сделали очистительную клизму, в результате чего инородный предмет покинул организм девочки без других вмешательств. Ребенка выписали из больницы.

