Врачи в Подмосковье вытащили из пищевода девочки брошь

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Врачи Детского клинического центра имени Рошаля вытащили из пищевода пятилетней девочки брошь в виде зайчика, сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава на сайте.

По информации ведомства, ребенок экстренно поступил в медучреждение с жалобами на боли в горле. Мать девочки не смогла найти свою брошь и заподозрила, что дочь проглотила ее, после чего вызвала скорую помощь. В центре врачи провели обследование и подтвердили наличие инородного тела в пищеводе.

Во время операции у хирургов возникли сложности, поскольку украшение разделилось на фрагменты при первой попытке извлечения, рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

По его словам, для минимизации риска травмирования пищевода медики с помощью эндоскопических щипцов сначала достали булавку от броши, а затем инструментом "Корзина Дормиа" вытащили само украшение.

Хирургическое вмешательство длилось 30 минут и прошло успешно. Девочку выписали домой на следующий день.

Ранее московские врачи извлекли из желудка 11-месячного ребенка ключ-скрепку от сим-карты. Младенцу сделали очистительную клизму, в результате чего инородный предмет покинул организм девочки без других вмешательств. Ребенка уже выписали из больницы.