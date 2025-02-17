Столичные врачи спасли пациента, сердце которого остановилось 25 раз за сутки

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Врачи городской клинической больницы (ГКБ) имени В. М. Буянова спасли пациента, сердце которого остановилось 25 раз за сутки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Угрожающая жизни аритмия возникла у 62-летнего мужчины на фоне ранее перенесенного инфаркта и аортокоронарного шунтирования. Работу сердца во время его остановок возобновлял ранее имплантированный дефибриллятор, к моменту обращения в больницу он почти полностью разрядился. Особенности заболевания не позволяли медикам использовать стандартную тактику лечения.

Поэтому врачи приняли решение впервые провести операцию методом радиочастотной катетерной абляции при поддержке аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации. В состав бригады вошли сердечно-сосудистые хирурги, аритмологи, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты. Медицинское вмешательство длилось более 7 часов.

Пациента сначала подключили к системе поддержания жизнедеятельности при тяжелой сердечной недостаточности. Затем с помощью картирования хирурги определили пораженные зоны и подвергли их воздействию радиочастотной энергии.

"Благодаря верно выработанной тактике лечения и высокому профессионализму врачей ГКБ имени В. М. Буянова сердце пациента со столь сложной патологией удалось полностью восстановить", – отметила Ракова.

После завершения курса послеоперационной реабилитации и контрольного обследования пациента выписали. Заммэра напомнила, что за последние 10 лет в столице стали более чем в 2 раза чаще спасать пациентов с инфарктом миокарда.

"Благодаря эффективной маршрутизации пациенты начинают получать экстренное хирургическое лечение в среднем через 40 минут после вызова бригады скорой помощи", – заключила Ракова.

Ранее медики Щелковского перинатального центра приняли роды у 43-летней женщины, которая стала мамой в 12-й раз. У нее родился четвертый мальчик. Помимо этого, в семье растут еще восемь девочек. Женщина и новорожденный уже выписаны.

