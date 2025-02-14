Подмосковные врачи помогли женщине стать мамой в 12-й раз

Фото: 123RF/nenovbrothers

Медики Щелковского перинатального центра приняли роды у 43-летней женщины. Она стала мамой в 12-й раз, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

"В данном случае операция кесарева сечения была выбрана как наиболее безопасный метод для матери и ребенка", – пояснили в пресс-службе.

Женщина родила мальчика, он стал четвертым мальчиком в семье, где уже растут восемь девочек. В настоящее время женщина и новорожденный уже выписаны.

Ранее врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли 6-летнего мальчика, который проглотил иголку. Для извлечения иглы использовались биопсийные щипцы и специальный эндоскопический инструмент "Крокодил". Малоинвазивное вмешательство длилось полчаса и прошло успешно. Мальчика выписали домой уже на следующий день.