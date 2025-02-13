В Крыму возбудили дело по факту нанесения врачами травм младенцам и роженицам

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В Симферополе возбудили уголовное дело после заявления рожавших в городском роддоме женщин о нанесении травм им и младенцам из-за неосторожности врачей, сообщается в телеграм-канале управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее в Симферополе мать ребенка, получившего сильные травмы во время родов, обвинила врачей в инвалидности младенца. Ребенок появился на свет бездыханным, а в результате реанимационных мероприятий очень сильно пострадал.

Следствие установило, что дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

"В рамках расследования уголовного дела следователи устанавливают круг лиц из числа иных потерпевших", – добавил СК.

До этого 29-летняя женщина и ее младенец скончались во время родов в больнице Магнитогорска. Виновному в совершении данного преступления грозит до трех лет лишения свободы с лишением права заниматься определенными видами деятельности еще на три года.

