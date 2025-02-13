Жительница Симферополя заявила, что врачи искалечили ее ребенка при родах

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В Симферополе мать ребенка, получившего сильные травмы во время родов, обвинила врачей в инвалидности младенца. Как сообщает телеканал "360", ребенок появился на свет бездыханным, а в результате реанимационных мероприятий очень сильно пострадал.

По словам родителей малыша, сначала врачи приняли решение использовать кесарево сечение, однако затем консилиум решил, что женщина должна рожать самостоятельно. Мать считает, что это было с отсутствием свободной операционной ввиду большого количества пациентов. Как заявила потерпевшая, проводивший осмотр врач действовал грубо и небрежно, причинив ей боль.

Перед самыми родами женщине не удалось пройти УЗИ из-за очереди в клинике, и, как только начались схватки, ее направили в родовую. Отец ребенка вспоминает, что во время родов врач сильно нервничал. Пришедшие на помощь коллеги начали помогать ему, выталкивая младенца локтями, заявил мужчина. Ребенок появился на свет бездыханным, однако специалисты реанимировали его, после чего малыша перевезли в отделение паллиативной помощи.

"Как оказалось, у ребенка было переломано два ребра. Сделали энцефалограмму и КТ головного мозга. Импульсы головного мозга на достаточно низком уровне, нервная активность минимальная. Малыш был под ИВЛ, сердце само заработало, но была проблема с почками", – рассказал отец.

Пока врачи пытались спасти жизнь младенца, его мать находилась в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщил медицинский юрист Николай Чернышук, вследствие действий медиков у младенца почти нет шансов на полноценную жизнь, поскольку мозг и жизненно важные функции пострадали. В связи с этим родители ребенка намерены подать иск с требованием о компенсации морального и материального вреда на сумму минимум 50 миллионов рублей. Кроме того, обсуждаются также требования о пожизненной выплате пострадавшему ребенку.

Ранее 29-летняя женщина и ее младенец скончались во время родов в больнице Магнитогорска. Виновному в совершении данного преступления грозит до трех лет лишения свободы с лишением права заниматься определенными видами деятельности еще на три года.

Между тем в Красноярске врачу-анестезиологу предъявили обвинение в смерти 7-летнего ребенка, скончавшегося от наркоза во время лечения зубов. Трагедия произошла в июне прошлого года в частном медицинском центре.