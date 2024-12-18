Восьмиклассник умер прямо на уроке в Бурятии

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Восьмиклассник умер прямо на уроке в школе в Иволгинском районе Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел днем 18 декабря в селе Нижняя Иволга. По версии следствия, восьмикласснику стало плохо прямо на уроке, после чего он потерял сознание и умер. Учительница позвала медработников, которые пытались реанимировать ребенка, но спасти подростка не удалось.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас сотрудники регионального СК проводят следственные мероприятия, направленные на выявление обстоятельств инцидента. Для определения точной причины смерти мальчика назначена судмедэкспертиза, отметили в ведомстве.

По предварительным данным, мальчик характеризовался с положительной стороны, увлекался спортом, а 19 декабря планировал участвовать в турнире по баскетболу.

Ранее ребенок умер во время тихого часа в частном детском саду Подмосковья. СМИ писали, что воспитательница пыталась разбудить мальчика, но не смогла. На месте медицинские работники констатировали смерть ребенка. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у ведомства доклад о расследовании дела по факту смерти.

