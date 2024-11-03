Бастрыкин запросил у СК доклад о расследования смерти ребенка в детском саду Подмосковья

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у ведомства доклад о расследовании дела по факту смерти ребенка во время тихого часа в частном детском саду Подмосковья. Об этом сообщает СК в своем телеграм-канале.

Ранее СМИ писали, что воспитательница пыталась разбудить мальчика после тихого часа, но не смогла. На месте медицинские работники констатировали смерть ребенка.

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), отметила пресс-служба.

Между тем в Солнечногорске возбудили уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении маленьких детей в частном детском саду.

Поводом послужили сообщения СМИ о том, что воспитатель детсада, расположенного в подмосковном населенном пункте Голубое, грубо и халатно относится к своим воспитанникам, в том числе оставляет их без присмотра на улице.