В Подмосковье возбуждено дело из-за грубого обращения с детьми в частном детсаду

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

В Солнечногорске возбудили уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении маленьких детей в частном детском саду, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по Московской области.

Поводом послужили сообщения СМИ о том, что воспитатель детсада, расположенного в подмосковном населенном пункте Голубое, грубо и халатно относится к своим воспитанникам, в том числе оставляет их без присмотра на улице. В Сети появились кадры, на которых видно, что женщина грубо хватает и переводит двух детей через дорогу. При этом она оставляет без присмотра еще одного ребенка, который самостоятельно переходит дорогу.

В СК подчеркнули, что дело расследуется по статье "Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности со стороны воспитателя частного дошкольного учреждения". Следователи подключились к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

В свою очередь, Солнечногорская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Между тем вечером 28 октября в передвижном цирке в Ангарске пантера напала на трехлетнего ребенка, когда мужчина привел своего сына сфотографироваться с животным. Во время фотосъемки пантера набросилась на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Правоохранители организовали по данному факту проверку, в ходе которой совместно с сотрудниками полиции установят все обстоятельства произошедшего.