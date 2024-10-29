Пантера напала на ребенка в передвижном цирке в Приангарье

Фото: СУ СК России по Иркутской области

Пантера напала на трехлетнего ребенка в передвижном цирке в Ангарске, передает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером 28 октября, когда ангарчанин привел своего сына сфотографироваться с животным. Однако во время фотосъемки пантера набросилась на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

Правоохранители организовали по данному факту проверку, в ходе которой совместно с сотрудниками полиции установят все обстоятельства произошедшего. По итогу будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Тем временем в Санкт-Петербурге полицейские пришли на помощь школьнику, которого искусали бродячие собаки. Инцидент случился около 15 часов 27 октября у недостроенного здания возле дома № 2 по Мебельной улице.

Двенадцатилетний мальчик сам позвонил в правоохранительные органы и рассказал, что на него напали собаки. Прибывшие полицейские выяснили, что пострадавший спрятался в яме от двух алабаев. Они прогнали псов и на себе донесли его до бригады скорой медпомощи. Ребенок получил множественные раны от укусов и был госпитализирован в тяжелом состоянии.