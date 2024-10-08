Стая собак напала на 12-летнюю девочку в Якутии

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Уголовное дело возбуждено по факту халатности в связи с нападением стаи бездомных собак на 12-летнюю школьницу. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Республике Саха.

Инцидент произошел 7 октября в поселке Чульман. После нападения стаи собак у девочки выявлены укушено-рваные раны нижних и верхних конечностей, а также головы и тела. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк в своем телеграм-канале уже пообещал оказать помощь семье девочки. Он также выразил свои слова поддержки родственникам ребенка.

Сейчас, как уточнил Щегельняк, глава поселка Сталик Дерягин встречается с жителями, так как жалоб от граждан на бездомных собак становится больше, несмотря на принимаемые властями меры.

"Проблема намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Вопросов, которые нужно решать, множество – от увеличения финансирования из бюджета на вылов собак до изменения законодательства на региональном и федеральном уровнях", – подчеркнул глава Нерюнгринского района.

Ранее бездомная собака напала на ребенка, стоявшего на остановке в Центральном районе Тольятти, а также на женщину, которая пыталась его защитить.

Женщина была госпитализирована. Прокуратура области начала проверку. Также проверочные мероприятия организовало следственное управление СК России по региону.

