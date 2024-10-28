Полицейские рассказали, как спасали мальчика, искусанного собаками в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

Полицейские пришли на помощь школьнику, которого искусали бродячие собаки в Санкт-Петербурге, сообщило региональное управление МВД РФ.

Инцидент случился около 15 часов 27 октября у недостроенного здания возле дома № 2 по Мебельной улице. 12-летний мальчик позвонил в полицию и рассказал, что на него напали собаки.

"На помощь подростку были направлены сотрудники патрульно-постовой службы – лейтенант полиции Антон Гранкин, старший сержант полиции Кирилл Шубин, прапорщик полиции Валерия Низовцева, сержанты полиции Андрей Тихонов и Егор Трусов", – рассказали в МВД.

Оказалось, что пострадавший спрятался в яме от двух алабаев. Полицейские прогнали псов и на себе донесли его до бригады скорой медпомощи. Ребенок получил множественные раны от укусов и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Ноги у мальчика были перекусаны, он весь был окровавленный – ноги, руки, лицо, все в крови", – отметил сотрудник полиции.

По факту произошедшего следователи местного отдела ГСУ СКР по Санкт-Петербургу уже возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность"). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления", – заключили там.

Ранее уголовное дело возбудили после нападения стаи собак на 12-летнюю школьницу в Якутии. Бродячие собаки напали на девочку в поселке Чульман 7 октября.

У ребенка выявили укушено-рваные раны нижних и верхних конечностей, а также головы и тела. Врачи ввели ее в искусственную кому, позднее она скончалась.

