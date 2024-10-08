Школьницу ввели в искусственную кому после нападения собак в Якутии

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Врачи ввели в искусственную кому 12-летнюю школьницу, пострадавшую от нападения своры собак в Якутии, сообщил телеканалу "360" отец ребенка Валерий.

Мужчина рассказал, что девочку оперировали пять часов. В момент нападения его не было рядом. О случившемся отцу сообщили по телефону.

"Приехал, дочку прямо сильно порвали, очень сильно", – сказал он.

По словам Валерия, собаки продолжают пугать граждан. Местная жительница Александра добавила, что местом нападения был населенный район, где рядом находятся жилые дома, школа, детский сад, дом детского творчества, куда ребята ходят на секции.

Она также сообщила, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Транспортировать ребенка в Якутск пока нельзя, так как девочка находится на ИВЛ, и у нее очень нестабильное давление.

В свою очередь, очевидец Александр сообщил, что из своры, напавшей на девочку, отловили четыре собаки. Он отметил, что хотя, по словам властей, отлов и начался, по закону большинство этих собак через 30 дней снова вернутся на улицы.

"Запрещены отстрел и эвтаназия. И пока не начнут думать на законодательном уровне, эту проблему решить будет невозможно", – считает он.

Еще одна из жительниц Елена призналась, что ей страшно перемещаться по поселку с маленьким ребенком. Она подчеркнула, что собаки агрессивные.

Инцидент произошел 7 октября в поселке Чульман. После нападения стаи собак у девочки выявлены укушено-рваные раны нижних и верхних конечностей, а также головы и тела. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

После случившегося возбудили уголовное дело по факту халатности. Глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк пообещал оказать помощь семье девочки. Он также выразил свои слова поддержки родственникам ребенка. Глава поселка Сталик Дерягин встречается с жителями, так как жалоб от граждан на бездомных собак становится больше, несмотря на принимаемые властями меры.