Школьница, на которую напали собаки в Якутии, скончалась

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

В больнице скончалась 12-летняя школьница, пострадавшая от нападения своры собак в Якутии, сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава.

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ребенка, но это не удалось из-за тяжести ее состояния. Медики подчеркнули, что травмы девочки были несовместимы с жизнью.

"С прискорбием сообщаем о смерти девочки, пострадавшей от нападения собак в поселке Чульман. Министерство выражает глубокие соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 7 октября. После нападения стаи собак у девочки выявлены укушено-рваные раны нижних и верхних конечностей, а также головы и тела. Накануне врачи ввели 12-летнюю школьницу в искусственную кому. Ее отец рассказал, что девочку оперировали пять часов.

После случившегося возбудили уголовное дело по факту халатности. Глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк пообещал оказать помощь семье девочки. Он также выразил свои слова поддержки родственникам ребенка.

Глава поселка Сталик Дерягин встречается с жителями, так как жалоб от граждан на бездомных собак становится больше, несмотря на принимаемые властями меры.

Местная жительница Александра рассказала, что местом нападения собак был населенный район, где рядом находятся жилые дома, школа, детский сад, дом детского творчества, куда ребята ходят на секции.

Еще одна из жительниц Елена призналась, что ей страшно перемещаться по поселку с маленьким ребенком. Она подчеркнула, что собаки агрессивные.