Ребенок утонул в бассейне Нижегородской области на уроке плавания

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Нижегородской области"

5-летний мальчик утонул в бассейне в городе Кстове Нижегородской области. Все случилось во время занятий по плаванию. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По информации следователей, 5 октября мальчик учился плаванию в бассейне. Во время занятий он остался вне поля зрения тренера и ушел под воду. Его достали, оказали первую помощь. Но прибывшие сотрудники скорой помощи лишь констатировали смерть.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Следователи осматривают место происшествия, изымают документы, подтверждающие ведение деятельности по обучению детей плаванию. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти ребенка.

Ранее сообщалось, что пятиклассник умер на уроке физкультуры в красноярской школе.

Предварительно, мальчик потерял сознание на уроке. Приехала бригада скорой помощи, которая зафиксировала смерть ребенка.