Пятиклассник умер на уроке физкультуры в красноярской школе

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Пятиклассник одной из школ Красноярска умер на уроке физической культуры, СК проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.



"6 октября 2023 года в следственные органы <...> поступило сообщение о том, что в одной из школ города Красноярска на уроке физкультуры скончался 11-летний подросток", – указано в сообщении.

СК проводит процессуальную проверку по данному факту. Согласно предварительным данным, ученик 5-го класса потерял сознание на уроке физкультуры, прибывшие сотрудники скорой медпомощи констатировали его смерть.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, с целью установления причины смерти подростка было назначено судебно-медицинское исследование.

Ранее СМИ сообщали, что 17 человек, в том числе четверо детей, отравились едой из суши-бара в Тамбове. Несовершеннолетних госпитализировали. Специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области начали эпидемиологическое расследование.

До этого сообщалось, что дети выпали со второго этажа из-за сработавшей сигнализации в школе № 64 Ульяновска и получили переломы ног.

Пожарная сигнализация внезапно сработала во время урока, кто-то из учеников начал бегать по коридору и кричать: "Теракт!" Уточнятся, что дети испугались и начали покидать классы. В одном из них произошла давка, к окну подбежали три пятиклассника и выпали из него.

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