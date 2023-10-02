Дети получили переломы после того, как выпали со второго этажа в школе Ульяновска

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Дети выпали со второго этажа из-за сработавшей сигнализации в школе № 64 Ульяновска и получили переломы. По факту инцидента начали проверку, пишет РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения Ульяновской области.

Пожарная сигнализация внезапно сработала во время урока, кто-то из учеников начал бегать по коридору и кричать: "Теракт!", сообщает Life.ru. Уточнятся, что дети испугались и начали покидать классы. В одном из них произошла давка, к окну подбежали три пятиклассника и выппали из него.

По информации издания, школьники получили переломы ног. Как уточняет RT, пострадавшие находятся в больнице. Их состояние стабильно.

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