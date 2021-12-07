В Москве девушка выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильника

14:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа, убегая от насильника, однако тот ее догнал и попытался зарезать. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.
Как установило следствие, в ночь на вторник, 7 декабря, мужчина избил и изнасиловал девушку в квартире. Спасаясь, она выпрыгнула из окна, однако злоумышленник спустился вниз и попытался ее убить, нанеся множественные колото-резаные раны.
"Довести свои преступные действия до конца фигурант не смог, поскольку очевидцы вызвали скорую помощь и девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование") и части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Правоохранители разыскивают подозреваемого и устанавливают все обстоятельства преступления.
Ранее в Калуге мужчина изнасиловал свою 16-летнюю подругу по переписке. В настоящий момент он находится под стражей. Пострадавшей оказывается психологическая помощь.
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