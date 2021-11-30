В Калуге мужчина выдал себя за девушку и изнасиловал 16-летнюю подругу по переписке

Фото: kaluga.sledcom.ru

Жителя Калужской области обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщают СУ СК России и УМВД по региону.

По данным следствия, 58-летний обвиняемый, представившись в мессенджере женским именем, познакомился с 16-летней девушкой. Между ними завязалась виртуальная дружба. Вскоре мужчина обманом заставил девушку встретиться с ним, после чего вывез в лесной массив в Малоярославецкий район Калужской области и изнасиловал.

Установлено, что потерпевшая проживает в Ленинградской области. Она полагала, что едет на встречу с подругой. Мужчина, встретивший девушку на вокзале, представился родственником виртуальной знакомой.

Отмечается, что по показаниям потерпевшей был составлен точный фоторобот подозреваемого, позволивший установить личность преступника.

"Мужчина был задержан по месту своего жительства в Малоярославецком районе", – сообщили в УМВД по региону.

В настоящий момент мужчина находится под стражей. Задержанного обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Уточняется, что пострадавшей оказывается психологическая помощь. Также следователи устанавливают причины, позволившие несовершеннолетней самовольно уйти из дома.

Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело против депутата Госсобрания соседней Республики Алтай, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.

По информации следователей, в конце 2019 года на территории Барнаула депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Однако только через несколько лет девочка смогла рассказать о совершенном в отношении нее преступлении.