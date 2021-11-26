Дело об изнасиловании школьницы возбудили против депутата Госсобрания Республики Алтай

13:48
Фото: altai-krai.sledcom.ru
В Алтайском крае возбудили уголовное дело против депутата Госсобрания соседней Республики Алтай, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Уточняется, что уголовное дело в отношении 47-летнего депутата Госсобрания Эл Курултая Республики Алтай было возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей").
По информации следователей, в конце 2019 года на территории Барнаула депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Однако только через несколько лет девочка смогла рассказать о совершенном в отношении нее преступлении.
Ранее в Перми суд вынес приговор экс-росгвардейцу, который надругался над 11-летним мальчиком. Обвиняемый проник в жилье и попытался изнасиловать женщину с ОВЗ. На ее крики выбежал мальчик, который вступился за мать. После этого экс-росгвардеец совершил в отношении подростка насильственные действия и скрылся.
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