В Перми осудили экс-росгвардейца за надругательство над 11-летним мальчиком

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Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор экс-росгвардейцу, который надругался над 11-летним мальчиком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Анастасию Шардакову.

Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимого также оштрафовали на 20 тысяч рублей и лишили воинского звания лейтенанта.

По информации местных СМИ, в сентября 2020 года обвиняемый проник в жилье и попытался изнасиловать женщину с ограниченными возможностями здоровья. На ее крики выбежал 11-летний мальчик, который вступился за мать. После этого экс-росгвардеец совершил в отношении подростка насильственные действия и скрылся.

В апреле суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы колонии строгого режима, однако в августе дело направили на пересмотр из-за процедурных нарушений.

