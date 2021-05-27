Подозреваемую в надругательстве над 11-летней девочкой в Алтайском крае арестовали

13:15
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц органов власти Алтайского края и Барнаула после того, как школьница надругалась над 11-летней девочкой в заброшенном доме. Об этом говорится на сайте СК РФ.
Отмечается, что несовершеннолетнюю арестовали по подозрению в совершении преступления.
"Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования города Барнаула и регионального правительства", – говорится в сообщении.
Следственный комитет также предупредил граждан и СМИ о недопустимости распространения информации о потерпевшей и видеоконтента об издевательствах над несовершеннолетней.
Инцидент произошел 23 мая. 14-летняя жительница Барнаула с приятелями в одном из заброшенных домов города избила 11-летнюю ученицу начальных классов, после чего совершила сексуальное насилие. Происходящее снимали на мобильный телефон, после чего распространили видео.
На произошедшее уже отреагировали в правительстве региона, назвав случай вопиющим. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил изучить обстоятельства произошедшего и оказать необходимую помощь пострадавшей и ее семье.
Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева рассказала, что в настоящее время 11-летнюю девочку, над которой надругалась другая школьница, травят не сверстники, а взрослые. По ее словам, злоумышленники распространяли запись насилия в социальных сетях. Также она отметила, что за распространение записи возможна уголовная ответственность.
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