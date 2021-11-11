Суд в Москве арестовал преподавателя ВШЭ за сексуальное насилие над несовершеннолетними

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Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца преподавателя Высшей школы экономики Евгения Золина по обвинению в насилии над несовершеннолетними, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Дело рассматривают по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге правоохранители арестовали троих мужчин по обвинению в изнасиловании трех несовершеннолетних девушек. Обвинение предъявлено неработающим мужчинам 1985, 1993 и 2001 годов рождения.

