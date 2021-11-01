В Туве арестовали подозреваемого в убийстве двух девочек

Фото: СК РФ

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве двух девочек в Кызыле. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Туве.

По данным следователей, 23-летний подозреваемый снимал комнату у матери убитых девочек. 30 октября он вернулся домой около 22:00. Находясь в квартире, молодой человек сделал несколько замечаний девятилетней и четырнадцатилетней девочкам, чтобы те не шумели. После 02:00–03:00 подозреваемый поочередно вытолкнул девочек из окна спальни восьмого этажа на улицу.

Тела несовершеннолетних обнаружили около 05:00 31 октября. Младшая девочка умерла на месте, а старшую госпитализировали. Позднее она скончалась в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство двух или более несовершеннолетних лиц").

Уроженцу Тес-Хемского района предъявили обвинение.

"По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств особо тяжкого преступления и закрепление доказательственной базы", – говорится в сообщении.

Тела девочек нашли возле дома № 37/3 по улице Лопсанчапа. Известно, что подозреваемый ранее был судим.

