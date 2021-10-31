Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

11:16

В Туве задержали подозреваемого в убийстве двух девочек

происшествия регионы

Фото: tuva.sledcom.ru

Управление Следственного комитета по Республике Тыва сообщило об установленном убийстве двух девочек в столице региона Кызыле. Информация о трагедии опубликована на официальном сайте ведомства.

По данным следствия, тела детей 9 и 14 лет были обнаружены возле дома № 37/3 по улице Лопсанчапа. У погибших выявили множественные травмы. Младшая пострадавшая скончалась на месте, 14-летняя девочка умерла в больнице.

Подозреваемый в совершении убийства задержан. Им оказался ранее судимый 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики.

В связи с трагедией возбуждено уголовное дело по подпунктам "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в отношении малолетней").

Ранее в октябре в розыск объявили мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и сексуальном насилии в отношении 15-летней девушки. Личность вероятного преступника была установлена.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать