В Туве задержали подозреваемого в убийстве двух девочек

Фото: tuva.sledcom.ru

Управление Следственного комитета по Республике Тыва сообщило об установленном убийстве двух девочек в столице региона Кызыле. Информация о трагедии опубликована на официальном сайте ведомства.

По данным следствия, тела детей 9 и 14 лет были обнаружены возле дома № 37/3 по улице Лопсанчапа. У погибших выявили множественные травмы. Младшая пострадавшая скончалась на месте, 14-летняя девочка умерла в больнице.

Подозреваемый в совершении убийства задержан. Им оказался ранее судимый 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики.

В связи с трагедией возбуждено уголовное дело по подпунктам "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в отношении малолетней").

Ранее в октябре в розыск объявили мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и сексуальном насилии в отношении 15-летней девушки. Личность вероятного преступника была установлена.