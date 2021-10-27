В оренбургском Орске иностранец убил сестру при ее ребенке

09:46
Фото: oren.sledcom.ru
В оренбургском Орске задержан иностранец, который, по версии следствия, нанес собственной сестре более 20 ранений ножом. Все это произошло при ее годовалом ребенке. Об этом сообщает СК РФ по Оренбургской области.
"Согласно версии следствия, 24-летний иностранный гражданин 26 октября находился в квартире многоквартирного дома по улице Комарова в городе Орске, где совершил убийство своей 27-летней сестры. Он причинил ей ножом не менее 28 колото-резаных ран", – говорится в сообщении.
Следствие установило, что убийство женщины совершено при ее годовалом ребенке. Он не пострадал и сейчас находится с отцом.
Установлено, что подозреваемый и потерпевшая прибыли на территорию России 30 марта 2021 года для работы. В настоящее время злоумышленник задержан.
Ранее в квартире пятиэтажки в Долгом переулке Вологды было обнаружено тело девятилетней девочки. По данным следствия, 16 октября она встретила на улице незнакомую женщину, которая заманила ее в свою квартиру, после чего убила.
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