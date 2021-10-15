Суд в Москве арестовал 18-летнюю девушку, обвиняемую в убийстве дедушки

14:36
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
Гагаринский суд арестовал на два месяца 18-летнюю девушку, обвиняемую в убийстве своего дедушки в квартире на юго-западе Москвы.
"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Якубовой Эмины Хуршедовны меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 декабря 2021 года", – сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что защита ходатайствовала об избрании ей более мягкой меры пресечения, однако суд данное требование не удовлетворил.
По данным следствия, 14 октября в квартире на улице Академика Пилюгина произошла бытовая ссора между 74-летним мужчиной и его 18-летней внучкой. Во время конфликта девушка нанесла дедушке множественные ножевые ранения в область туловища и шеи. От полученных травм пожилой мужчина скончался.
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