Суд в Москве арестовал 18-летнюю девушку, обвиняемую в убийстве дедушки

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Гагаринский суд арестовал на два месяца 18-летнюю девушку, обвиняемую в убийстве своего дедушки в квартире на юго-западе Москвы.

"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Якубовой Эмины Хуршедовны меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 декабря 2021 года", – сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что защита ходатайствовала об избрании ей более мягкой меры пресечения, однако суд данное требование не удовлетворил.

По данным следствия, 14 октября в квартире на улице Академика Пилюгина произошла бытовая ссора между 74-летним мужчиной и его 18-летней внучкой. Во время конфликта девушка нанесла дедушке множественные ножевые ранения в область туловища и шеи. От полученных травм пожилой мужчина скончался.