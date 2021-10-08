В красноярском селе убили женщину-таксиста

14:12
Фото: krk.sledcom.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего жителя села Пятково Красноярского края по подозрению в жестоком убийстве пожилой женщины-таксистки с целью ограбления, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК региона.
Информация о пропаже 68-летней женщины, которая работала в такси в Казачинском районе, поступила 5 октября.
По данным следователей, вечером в воскресенье, 3 октября, подозреваемый с целью разбойного нападения на пенсионерку попросил отвезти его в село Бобровка.
Мужчина, угрожая ножом, получил от женщины данные банковских карт, после чего ранил ее в область шеи, переместил ее на заднее пассажирское сиденье автомобиля и вернулся к себе домой. Позже злоумышленник поместил тело в колодец, расположенный на территории своего участка.
Уточняется, что в общей сложности подозреваемый завладел около 80 тысячами рублей.
Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение.
В ходе допроса и проверки показаний на месте он подробно рассказал о деталях совершенного преступления.
Ранее сообщалось, что сотрудники ГСУ СК РФ по столице задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 74-летней женщины на северо-востоке города.
Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено после ликвидации возгорания в квартире жилого дома в Северном Медведкове. На трупе специалисты обнаружили ножевые ранения.
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