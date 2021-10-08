Подозреваемому в убийстве и нападении на отдел полиции под Воронежем предъявили обвинение

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Следственный комитет предъявил обвинение Виктору Мирскому, которого подозревают в убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ", – рассказала представитель ведомства.

Она также добавила, что подозреваемый признал свою вину. В ходе допроса он рассказал о мотивах преступлений, а также о подготовке к нему.

Мирского задержали 17 сентября возле села Студенок. Он оказал вооруженное сопротивление и был ранен в голову. Среди полицейских и гражданских никто не пострадал.

По данным следователей, подозреваемый убил знакомую семью после бытового конфликта, а затем взорвал входную дверь отделения МВД России по Лискинскому району. Впоследствии мужчина скрылся с места преступления.

