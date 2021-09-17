Подозреваемый в убийстве семьи и нападении на полицейского в Воронежской области задержан

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В Воронежской области сотрудники уголовного розыска и ГИБДД задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Как отметили в СК, при задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ранен.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области и ранил одного из сотрудников. Инцидент произошел 16 сентября.

Позже стало известно, что мужчина, подозреваемый в подрыве двери здания отделения полиции, перед этим убил знакомую семью на почве бытового конфликта.

